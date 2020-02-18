***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.02.2020 15:35
***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARDYZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emre Turaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819861
BIST
16:02120.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -704,88
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
16:026,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:026,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:02309,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,31
|Açılış
|: 309,66
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,48
|435.445.655
|% 15,92
|
|BOSSA
|11,91
|56.209.727
|% 12,36
|
|YESIL
|15,13
|40.352.444
|% 10,12
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|HUBVC
|35,76
|93.027.838
|% -9,65
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|EDIP
|2,32
|18.622.693
|% -7,57
|
|RAYSG
|4,35
|8.033.873
|% -7,45
|
|EGCYO
|0,38
|41.409
|% -7,32
|
|GSRAY
|3,59
|1.355.937.576
|% 4,06
|
|THYAO
|15,02
|1.242.277.496
|% -1,77
|
|ASELS
|29,18
|1.025.502.777
|% 0,83
|
|GUSGR
|2,95
|525.283.058
|% 2,79
|
|ODAS
|2,33
|474.897.010
|% -1,27
|
|GSRAY
|3,59
|1.355.937.576
|% 4,06
|
|ODAS
|2,33
|474.897.010
|% -1,27
|
|GUSGR
|2,95
|525.283.058
|% 2,79
|
|ISGYO
|1,98
|345.904.372
|% -0,50
|
|EKGYO
|1,66
|234.336.320
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8869
|7,9264
|% 0,64
|
|Frank
|6,1566
|6,1937
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6134
|1,6215
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,13
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,31
|
|Cumhuriyet
|2.051
|2.082
|14,00
|
|Tam
|2.043
|2.094
|13,83
|
|Yarım
|987
|1.013
|6,68
|
|Çeyrek
|495
|506
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|56,36
|56,36
|-1,31
|
Seans Raporu
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