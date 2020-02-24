***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.02.2020 18:10
***ARDYZ*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 18.02.2020
İlgili Şirketler ARDYZ
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Emre Turaç tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821205
BIST
18:05114.789
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -2.040,18
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
18:056,1207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,1590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1207
En Düşük
6,1134
18:056,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6447
En Düşük
6,6354
18:05326,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,44
|Açılış
|: 326,31
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.450.923
|% 20,00
|
|TURGG
|52,90
|11.616.740
|% 12,08
|
|YBTAS
|5.656,70
|424.253
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|93.816
|% 9,94
|
|HALKS
|3,35
|200.386
|% 9,84
|
|FENER
|14,32
|193.014.916
|% -11,06
|
|MTRYO
|5,38
|222.852
|% -10,18
|
|MZHLD
|12,68
|110.171
|% -9,43
|
|EPLAS
|12,50
|267.144
|% -9,35
|
|AYCES
|10,75
|783.105
|% -8,90
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|IPEKE
|10,40
|1.075.852.868
|% 6,67
|
|ASELS
|28,62
|764.284.935
|% -0,76
|
|KOZAA
|12,71
|694.950.847
|% 1,36
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|ODAS
|2,18
|481.412.436
|% 2,83
|
|KRDMD
|2,83
|548.663.804
|% 0,35
|
|CEMAS
|1,30
|246.741.559
|% 3,17
|
|IHLGM
|1,24
|219.998.984
|% 0,81
|
|THYAO
|13,86
|2.489.007.285
|% -4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8830
|7,9226
|% 0,14
|
|Frank
|6,2241
|6,2616
|% 0,36
|
|Riyal
|1,6254
|1,6335
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.659
|1.659
|-0,56
|
|Altın Gr.
|326
|326
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.202
|2.235
|69,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|71,02
|
|Yarım
|1.063
|1.090
|34,36
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,17
|
|Gümüş.Ons
|18,60
|18,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,67
|3,67
|0,01
|
|B. Petrol
|55,54
|55,54
|-2,40
|
Seans Raporu
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2448, 82 kaybederek (% -2.21 ) 108, 117
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, BALAT, YBTAS, SKTAS, AVOD
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE
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17:57
ALCTL, LUKSK, IPEKE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
AYCES, SALIX, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında