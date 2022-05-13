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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.05.2022 10:41
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Ödemesine ilişkin tarih ve küsürat düzeltmesi yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar Payı Ödemesine ilişkin tarih ve küsürat düzeltmesi yapılmıştır.

Karar Tarihi 25.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Ortaklarımıza dağıtılan kar payı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu' nun Geçici 61nci maddesinde düzenlenen Yatırım İndirimi İstisnası kazancından kaynaklanmaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Ortaklarımız elde ettikleri kar paylarını yine aynı Kanun'un Geçici 62 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre beyan edeceklerdir.
Yani elde edilen kar payına, kar payının 1/9 u eklendikten sonra bulunan tutarının yarısı, 2022 yılı için 70.000,00 TL yi aşarsa beyanname ile beyan edilir ve hesaplanan vergiden beyannameye intikal ettirilen tutarın 1/ 5 i indirim konusu yapılır.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Pa
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