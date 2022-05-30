***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.05.2022 17:53
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.05.2022
Tescil Tarihi
30.05.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
30.05.2022 ve 10587
Açıklamalar
Şirketimizin 25.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine ilişkin karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033391
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3902
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1991
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3971
En Düşük
16,2359
18:0517,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,2870
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6958
En Düşük
17,4021
18:05978,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 13,37
|Açılış
|: 978,65
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.889.922.890
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|14.115.035
|% 10,00
|
|OZRDN
|10,68
|2.780.305
|% 9,99
|
|ESCOM
|14,75
|35.962.743
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|AKFGY
|2,47
|413.447.383
|% -9,85
|
|TDGYO
|6,87
|11.651.910
|% -9,61
|
|DAGHL
|25,82
|8.829.014
|% -9,40
|
|RODRG
|16,34
|6.299.797
|% -7,16
|
|SERVE
|24,00
|1.571.400
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.889.922.890
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.715.767.684
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.621.695.383
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,28
|2.557.858.721
|% 4,72
|
|SISE
|20,98
|2.392.807.476
|% 2,84
|
|KARSN
|7,27
|2.715.767.684
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,68
|799.772.030
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,56
|1.026.950.067
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,95
|839.557.922
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.095.426.649
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3795
|16,3980
|% 1,28
|
|Euro
|17,6602
|17,6907
|% 1,62
|
|Sterlin
|20,6670
|20,7707
|% 1,35
|
|Frank
|17,0508
|17,1535
|% 1,23
|
|Riyal
|4,3574
|4,3792
|% 1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,00
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,47
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,03
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,77
|
Seans Raporu
18:05
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