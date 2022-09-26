***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
26.09.2022 14:45
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.)
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
26/09/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
26/09/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA A.Ş.) arasında 26/09/2022 tarihinde iki yıl geçerli olmak üzere "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi" imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065214
BIST
15:003.229
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -52,41
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.224
15:0018,4591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
15:0017,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
15:00973,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,40
|Açılış
|: 973,54
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler15:00
|GRNYO
|4,62
|7.204.898
|% 10,00
|
|ESCAR
|47,84
|13.487.656
|% 9,98
|
|ELITE
|27,60
|56.916.323
|% 9,96
|
|TEKTU
|2,16
|64.130.161
|% 9,64
|
|TBORG
|22,50
|1.157.069
|% 9,22
|
|PINSU
|5,85
|23.985.064
|% -10,00
|
|COSMO
|43,20
|1.510.382
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|371.023.377
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|941.920
|% -9,99
|
|GLBMD
|12,18
|11.196.772
|% -9,98
|
|SASA
|64,15
|1.953.558.470
|% 3,63
|
|THYAO
|68,90
|1.921.217.714
|% -2,75
|
|VESTL
|38,70
|1.596.692.961
|% 8,22
|
|HEKTS
|52,10
|1.338.049.995
|% 2,96
|
|YKBNK
|6,63
|1.158.982.029
|% -4,47
|
|KATMR
|1,78
|342.477.763
|% 8,54
|
|SKBNK
|2,28
|470.329.718
|% -9,88
|
|YKBNK
|6,63
|1.158.982.029
|% -4,47
|
|EKGYO
|3,88
|627.256.354
|% -2,27
|
|ISCTR
|7,36
|1.078.111.063
|% -6,00
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4463
|18,4591
|% 0,24
|
|Euro
|17,8290
|17,8523
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,8150
|19,9143
|% -0,57
|
|Frank
|18,5553
|18,6671
|% -0,65
|
|Riyal
|4,8910
|4,9155
|% 0,24
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-2,48
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.612
|6.712
|-23,00
|
|Tam
|6.646
|6.726
|-36,00
|
|Yarım
|3.234
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.641
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|-0,70
|
Seans Raporu
15:00
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-
15:15ETYAT
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 352 adet işlem
-
15:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 93 kaybederek (% -1.97 ) 3, 486
-
15:14XU100
Endeks 3, 229 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 61 altında . İşlem hacmi 33, 275.00 milyon TL de
-
15:14ALBRK
Yüzde -5.73 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 173, 616 adet işlem
-
15:13VAKBN
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 453, 729 adet işlem