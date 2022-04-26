Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

26.04.2022 19:37
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/04/2022
Karar Sayısı
1142
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                         ASELSAN ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
               
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ: 26/04/2022
KARAR SAYISI:1142        
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERİ II, 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
a)   Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile karşılaştırmalı bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2022 tarihli konsolide finansal durum tablosu, bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak 2021-31 Mart 2021 dönemi ile karşılaştırmalı 1 Ocak 2022-31 Mart 2022 dönemi konsolide kâr veya zarar tablosu, konsolide ek finansal tablolar, 31 Mart 2022 tarihli dipnotlar ile 31 Mart 2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tarafımızca incelendiğini,
 
b)  
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu özet konsolide finansal tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)    Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK'nın Seri II, 14.1 Sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış konsolide finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındaki işletmeler ile birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
                                                                                     
Saygılarımızla,
    
 
    Dr.  Nurşen SARI
    Prof.  Dr. Ercümend ARVAS
    Prof.  Dr. Turan EROL

    Denetimden  Sorumlu
    Denetimden  Sorumlu
    Denetimden  Sorumlu

    Komite  Başkanı
    Komite  Üyesi
    Komite  Üyesi

 
 
 
    Mehmet  Fatih GÜÇLÜ

    Mali  Yönetim

    Genel  Müdür Yardımcısı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024082


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.451
Değişim :  1,37% |  33,13
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.418  
En Yüksek
2.454 En Düşük
2.399
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UFUK 25,96 1.516.973 % 10,00  
LIDER 23,56 426.469.342 % 9,99  
EPLAS 19,26 19.166.442 % 9,99  
ACSEL 47,42 55.129.756 % 9,97  
PKART 17,11 12.042.129 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7875 14,8024 % -0,04  
Euro 15,5897 15,6649 % 0,25  
Sterlin 18,4776 18,5703 % -0,23  
Frank 15,1836 15,2750 % -0,23  
Riyal 3,9260 3,9457 % -0,25  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.886 -0,23  
Altın Gr. 895 896 -2,11  
Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,28 23,34 -0,20  
Gümüş Gr. 11,04 11,06 -0,04  
B. Petrol 105 105 0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru