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***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

09.12.2021 10:08
***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ASELS*** ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Uluslararası Müşteri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,00
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,00
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir.
Açıklamalar

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 11.950.760,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982277


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BFREN 1.265,00 89.774.348 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 764.528 % 10,00  
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Altın Gr. 793 793 6,17  
Cumhuriyet 5.283 5.363 69,00  
Tam 5.255 5.388 66,95  
Yarım 2.540 2.607 32,39  
Çeyrek 1.274 1.303 16,19  
Gümüş.Ons 22,13 22,16 0,19  
Gümüş Gr. 9,84 9,85 0,10  
B. Petrol 74,96 74,96 0,54  
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