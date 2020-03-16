***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ATEKS*** AKIN TEKSTİL A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ÇağrıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 16.03.2020Genel Kurul Tarihi 07.04.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BAKIRKÖYAdres OSMANİYE MAH. ÇIRPICI KOŞU YOLU SK. NO: 5Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,4 - Yönetim Kurulunun üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - Görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı seçimi ve görev sürelerinin tespiti,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti,7 - Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı için seçilecek Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun tespit edilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,10 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2019 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere bağlı olmak şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. ve 23. maddelerinin değiştirilmesi ve yeni şeklinin onayı hakkında karar verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,13 - Yönetim Kurulu'na, Üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,15 - Dilekler ve kapanış,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ILAN.pdf - İlan MetniEK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 ESAS MUKAVELE TADİL METNİ .pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16.03.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 07.04.2020 Salı günü saat 11:00'da yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Osmaniye Mah. Çırpıcı Koşu Yolu Sk. No:5/1,2,3, 34144 Bakırköy / İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz Genel Kuruluna ilişkin gündem, Vekaletname örneği, davet mektubu ve Esas Mukavele Tadil Metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829481BIST