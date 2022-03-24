***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
24.03.2022 19:07
***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet ERDOĞAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Hüseyin BÜRGE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Nuriye Eftelya TAŞDEMİR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Hüseyin BÜRGE Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Mehmet ERDOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Mehmet ERDOĞAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Hüseyin BÜRGE Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012784
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,90
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.172
18:0514,8354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0066
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
18:0516,3550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0100
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
18:05935,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,86
|Açılış
|: 935,79
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
937,98
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|74,80
|54.144.770
|% 10,00
|
|SERVE
|15,07
|2.212.469
|% 10,00
|
|DOBUR
|66,60
|9.863.682
|% 9,99
|
|ULUSE
|70,45
|13.981.671
|% 9,99
|
|SEYKM
|7,05
|67.024.187
|% 9,98
|
|PKENT
|232,40
|9.771.955
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|115.155.354
|% -9,96
|
|IDEAS
|23,02
|71.015.803
|% -9,94
|
|DZGYO
|2,85
|45.755.341
|% -9,81
|
|ISYAT
|3,81
|98.770.393
|% -6,85
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|THYAO
|28,12
|2.204.173.541
|% 0,07
|
|EREGL
|33,52
|2.080.757.016
|% 0,06
|
|SASA
|58,55
|1.933.132.849
|% 4,55
|
|SISE
|14,31
|1.910.203.045
|% 1,13
|
|KRDMD
|15,37
|4.813.468.205
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,26
|546.628.218
|% -3,42
|
|YKBNK
|3,93
|876.935.446
|% -2,24
|
|DOHOL
|3,23
|639.382.938
|% -2,42
|
|GARAN
|12,05
|1.902.384.995
|% -0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8185
|14,8354
|% 0,04
|
|Euro
|16,3119
|16,3550
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,4672
|19,5648
|% -0,38
|
|Frank
|15,8557
|15,9512
|% -0,19
|
|Riyal
|3,9395
|3,9592
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|21,68
|
|Altın Gr.
|936
|936
|7,86
|
|Cumhuriyet
|6.182
|6.275
|60,00
|
|Tam
|6.154
|6.308
|61,61
|
|Yarım
|2.975
|3.051
|29,81
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|14,90
|
|Gümüş.Ons
|25,62
|25,65
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,19
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,82
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ISYAT
Yüzde -6.60 oranında düşüşle 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 528, 725 adet işlem
-
17:58PENTA
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 403.20 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 455 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 634.00 milyon TL de
-
17:55SANEL
Yüzde -6.27 oranında düşüşle 6.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 887, 986 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 66 kaybederek (% -0.24 ) 1, 964