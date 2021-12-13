***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2021 09:17
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982820
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
0
En Düşük
0
18:0514,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1911
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,5874
En Düşük
14,3636
18:0516,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2543
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,4669
En Düşük
16,1749
18:05827,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,47
|Açılış
|: 827,09
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
830,01
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAREL
|13,16
|40.440.808
|% 0,00
|
|PCILT
|13,76
|86.375.423
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,08
|16.865.975
|% 0,00
|
|SOKM
|16,60
|161.048.713
|% 0,00
|
|MAGEN
|10,12
|83.206.128
|% 0,00
|
|KAREL
|13,16
|40.440.808
|% 0,00
|
|PCILT
|13,76
|86.375.423
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,08
|16.865.975
|% 0,00
|
|SOKM
|16,60
|161.048.713
|% 0,00
|
|MAGEN
|10,12
|83.206.128
|% 0,00
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 0,00
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 0,00
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 0,00
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 0,00
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 0,00
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5238
|14,5500
|% 1,07
|
|Euro
|16,3937
|16,4527
|% 1,48
|
|Sterlin
|19,1929
|19,2892
|% 1,14
|
|Frank
|15,6806
|15,7750
|% 1,11
|
|Riyal
|3,8664
|3,8857
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,22
|
|Altın Gr.
|829
|829
|9,63
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,27
|10,28
|0,12
|
|B. Petrol
|72,87
|72,87
|-0,83
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
-
17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında