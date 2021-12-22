***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2021 09:13
***AVGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AVGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985349
BIST
18:051.804
En Yüksek
|Değişim
|: -4,64%
|| -87,87
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
18:0512,4302
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,1344
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
18:0514,0911
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,1178
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
18:05714,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -5,29
|Açılış
|: 714,90
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|33,64
|33.711.418
|% 691,53
|
|KRDMD
|9,30
|1.761.161.342
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,50
|61.649.232
|% 294,39
|
|KRDMA
|7,98
|106.652.540
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,20
|59.619.374
|% 252,94
|
|YESIL
|1,87
|18.488.430
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,26
|12.898.494
|% -41,94
|
|KLGYO
|1,68
|28.855.662
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,80
|17.200.100
|% -28,57
|
|ICBCT
|5,48
|11.426.140
|% -22,49
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|EREGL
|25,44
|3.081.011.349
|% -9,98
|
|THYAO
|18,88
|2.428.850.322
|% -5,27
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,48
|2.245.424.273
|% 3,57
|
|GARAN
|11,88
|5.208.864.692
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,13
|650.557.337
|% -2,29
|
|TSKB
|1,47
|424.412.458
|% 0,00
|
|SISE
|13,28
|3.290.474.819
|% -9,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3517
|12,4302
|% -1,07
|
|Euro
|13,9888
|14,0911
|% -0,83
|
|Sterlin
|16,4675
|16,5501
|% -0,62
|
|Frank
|13,3970
|13,4777
|% -0,79
|
|Riyal
|3,2869
|3,3034
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|9,52
|
|Altın Gr.
|716
|716
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,75
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,05
|9,06
|0,00
|
|B. Petrol
|74,53
|74,53
|0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TLMAN
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 30.98 lira fiyatla işlem gören hissede 458, 573 adet işlem
-
17:56KOZAL
Yüzde -9.72 oranında düşüşle 112.40 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 610, 173 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 23 altında . İşlem hacmi 40, 028.00 milyon TL de
-
17:54DEVA
Yüzde -8.57 oranında düşüşle 28.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 310, 435 adet işlem
-
17:52FROTO
Yüzde -9.10 oranında düşüşle 228.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 607, 365 adet işlem