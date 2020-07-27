***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2020 12:37
***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020-30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2020
Tescil Tarihi
22.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.07.2020/10125
Açıklamalar
2020 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 22.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, 24.07.2020 tarih ve 10125 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862017
BIST
16:151.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:156,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0117
|Açılış
|: 6,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8626
En Düşük
6,8322
16:158,0504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0678
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0604
En Düşük
7,9455
16:15426,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 8,08
|Açılış
|: 426,92
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|6,49
|15.098.685
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.091.641
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|31.984.757
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.902.804
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|283.334
|% 10,00
|
|ITTFH
|3,99
|368.169.448
|% -9,93
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|IHLGM
|1,85
|798.766.859
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,31
|788.003.647
|% -0,86
|
|SISE
|6,36
|582.341.720
|% -1,55
|
|GARAN
|7,81
|557.848.299
|% -1,26
|
|SASA
|14,14
|550.274.932
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,85
|798.766.859
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,31
|788.003.647
|% -0,86
|
|ITTFH
|3,99
|368.169.448
|% -9,93
|
|ADESE
|2,41
|176.700.726
|% 2,12
|
|ODAS
|2,73
|159.185.836
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7845
|8,8286
|% 0,56
|
|Frank
|7,3995
|7,4441
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|34,75
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,43
|
|Cumhuriyet
|2.789
|2.813
|89,40
|
|Tam
|2.873
|2.893
|98,20
|
|Yarım
|1.395
|1.412
|44,90
|
|Çeyrek
|699
|707
|22,40
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|1,45
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,33
|0,31
|
|B. Petrol
|43,87
|43,87
|0,09
|