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***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.07.2020 12:37
GÜNCEL HABERLER



***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020-30.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2020
Tescil Tarihi
22.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
24.07.2020/10125
Açıklamalar

2020 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 22.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup, 24.07.2020 tarih ve 10125 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862017


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Altın Gr. 426 426 7,43  
Cumhuriyet 2.789 2.813 89,40  
Tam 2.873 2.893 98,20  
Yarım 1.395 1.412 44,90  
Çeyrek 699 707 22,40  
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