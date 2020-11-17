***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 12:07
***AVTUR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVTUR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVTUR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888859
BIST
12:351.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -16,56
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:357,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7547
En Düşük
7,6843
12:359,2070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0633
|Açılış
|: 9,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2070
En Düşük
9,1109
12:35470,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,65
|Açılış
|: 470,62
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,95
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:35
|SAFKR
|7,92
|84.088.504
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.580.592
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.983.777
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,68
|2.366.966.238
|% -3,02
|
|KRDMD
|4,29
|656.292.797
|% -2,05
|
|EKGYO
|1,92
|590.019.803
|% 1,59
|
|AKBNK
|6,08
|586.952.282
|% -3,65
|
|YKBNK
|2,77
|531.558.774
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,92
|590.019.803
|% 1,59
|
|GARAN
|8,68
|2.366.966.238
|% -3,02
|
|YKBNK
|2,77
|531.558.774
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,29
|656.292.797
|% -2,05
|
|SKBNK
|1,49
|176.760.943
|% -1,97
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7509
|7,7547
|% 0,62
|
|Euro
|9,1986
|9,2070
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,2022
|10,2534
|% 0,58
|
|Frank
|8,4566
|8,5075
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0570
|2,0673
|% 0,35
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|2,50
|
|Altın Gr.
|471
|471
|2,65
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.173
|4,00
|
|Tam
|3.112
|3.191
|6,80
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|3,29
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,64
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|44,11
|44,11
|0,29
|