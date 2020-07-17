***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.07.2020 11:03
***AYEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860199
BIST
10:50118.650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -157,31
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.916
En Düşük
118.361
10:506,8593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0031
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8604
En Düşük
6,8498
10:507,8145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8188
En Düşük
7,7990
10:50397,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,78
|Açılış
|: 397,11
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,30
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|16.487.784
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.948.996
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|706.320
|% 9,99
|
|YESIL
|19,62
|9.094.360
|% 9,98
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|AYEN
|6,04
|5.433.661
|% -4,73
|
|ULAS
|5,30
|1.885.747
|% -4,50
|
|SASA
|13,72
|471.552.923
|% 4,57
|
|EKGYO
|2,28
|259.779.015
|% 0,00
|
|GUSGR
|4,70
|234.307.236
|% 3,98
|
|ASELS
|32,70
|199.115.550
|% -1,10
|
|TRGYO
|4,76
|171.010.177
|% 5,31
|
|EKGYO
|2,28
|259.779.015
|% 0,00
|
|TSKB
|1,26
|87.166.854
|% -0,79
|
|ODAS
|2,89
|148.716.296
|% 0,35
|
|GUSGR
|4,70
|234.307.236
|% 3,98
|
|YKBNK
|2,35
|93.919.788
|% -0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5848
|8,6279
|% 0,01
|
|Frank
|7,2328
|7,2763
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8234
|1,8325
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,90
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,83
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-8,00
|
|Tam
|2.659
|2.672
|5,20
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|2,60
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,02
|43,02
|-0,33
|
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