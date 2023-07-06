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***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

06.07.2023 09:43
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/06/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
AYES STEEL LIMITED
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Çelik hasır, mesnet sehpası, soğuk çekilmiş kangal ve diğer ürettiğimiz ürünlerin satışı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
5.000 GBP
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
24.06.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
5.000 GBP
Beher Payın Alış Fiyatı
5.000 GBP
Toplam Tutar
5.000 GBP
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0257
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,00057
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketin ticari faaliyeti konusu çelik hasır, mesnet sehpası, soğuk çekilmiş kangal ve diğer ürettiğimiz ürünlerin satışı ile Pazar payının artırılması amacıyla İngiltere'de yeni bir şirket kurulmasına ilişkin alınan karar uyarınca Şirket kuruluş işlemleri tamamlanmış olup Şirketin unvan, sermaye ve adresi aşağıda sunulmuştur.
Unvan      : AYES STEEL LIMITED
Sermayesi: 5.000 GBP
Adresi      : 149 Stoke Newington Road, London, N16 8BP, İNGİLTERE 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166142


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PSDTC 45,36 8.739.368 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.739.368 % 9,99  
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Cumhuriyet 10.773 10.935 15,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.198 5.326 5,00  
Çeyrek 2.607 2.663 2,00  
Gümüş.Ons 23,22 23,24 0,10  
Gümüş Gr. 19,48 19,50 0,10  
B. Petrol 76,58 76,58 -0,07  
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