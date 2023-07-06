***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi12/06/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAYES STEEL LIMITEDEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÇelik hasır, mesnet sehpası, soğuk çekilmiş kangal ve diğer ürettiğimiz ürünlerin satışıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi5.000 GBPEdinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih24.06.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı5.000 GBPBeher Payın Alış Fiyatı5.000 GBPToplam Tutar5.000 GBPEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,0257İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,00057Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYeni KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketin ticari faaliyeti konusu çelik hasır, mesnet sehpası, soğuk çekilmiş kangal ve diğer ürettiğimiz ürünlerin satışı ile Pazar payının artırılması amacıyla İngiltere'de yeni bir şirket kurulmasına ilişkin alınan karar uyarınca Şirket kuruluş işlemleri tamamlanmış olup Şirketin unvan, sermaye ve adresi aşağıda sunulmuştur.Unvan : AYES STEEL LIMITEDSermayesi: 5.000 GBPAdresi : 149 Stoke Newington Road, London, N16 8BP, İNGİLTEREhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166142BIST