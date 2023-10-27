***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.10.2023 16:30
***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.10.2023 tarih ve E-18454353-100.06-20931 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210932
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,2192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0585
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0709
18:0529,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0974
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,7079
18:051.817,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 20,00
|Açılış
|: 1.817,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1507
|28,2192
|% 0,21
|
|Euro
|29,7685
|29,8661
|% 0,33
|
|Sterlin
|34,0224
|34,1930
|% -0,08
|
|Frank
|31,1282
|31,3157
|% -0,22
|
|Riyal
|7,4878
|7,5254
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|23,06
|
|Altın Gr.
|1.816
|1.817
|19,31
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.041
|12.164
|116,00
|
|Yarım
|6.039
|6.107
|58,00
|
|Çeyrek
|3.010
|3.053
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,85
|20,88
|0,23
|
|B. Petrol
|90,50
|90,50
|2,57
|