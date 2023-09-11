***AYX* *ACSEL* *VERUS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***AYX******ACSEL******VERUS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay Alım Teklifi Sonuç Bildirimi (11.09.2023)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ACSEL, VERUSİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi VERUSA HOLDİNG A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 21193Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih 22.06.2023Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 31.08.2023Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 13.09.2023Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıACSEL, TREACSS00017 Hamiline Değil - 65,45Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıACSEL, TREACSS00017 31.08.2023 0 0 0 0 0ACSEL, TREACSS00017 01.09.2023 0 0 0 0 0ACSEL, TREACSS00017 04.09.2023 0 0 0 0 0ACSEL, TREACSS00017 05.09.2023 0 0 0 0 0ACSEL, TREACSS00017 06.09.2023 0 0 0 0 0ACSEL, TREACSS00017 07.09.2023 0 0 0 0 0ACSEL, TREACSS00017 08.09.2023 0 0 0 0 0ACSEL, TREACSS00017 11.09.2023 0 0 0 0 0Konuya İlişkin Özel ŞartlarEk AçıklamalarAcıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket, ACSEL") paylarının Verusa Holding A.Ş. (VERUS) tarafından devralınmasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-26.1 sayılı ‘Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11 inci maddesi uyarınca Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya başlayan VERUS'un zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmuştur. Kurul'a yapılmış olan başvuru, SPK'nın 24.08.2023 tarih ve 49/1001 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli 1 adet pay için Acıselsan Acıpayam Selüloz San. ve Tic. A.Ş. paylarının satışına ilişkin pay devir işlemlerinin kamuya duyurulduğu 22.06.2023 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 65,45 TL olarak belirlenmiştir.Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi süreci 31 Ağustos 2023 Perşembe günü başlayıp, 13 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecektir. Uygulanacak işlem ve prosedürler "Bilgi Formu" nda açıklanmaktadır.11.09.2023 tarihi itibarıyla pay alım bilgileri yukarıdaki "Günlük Pay Alım Bilgileri" tablosunda yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Pay Alım Teklifi Bilgi Formu_onaylı.pdfEK: 2 Pay Alım Teklifi Talep Formu_ACSEL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193932BIST