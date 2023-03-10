***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün (10.03.2023) yapılan toplantısında, Sn. Barış Büyükdemir'in icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123121BIST