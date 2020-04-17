***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:58
***BAGFS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BAGFS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838853
BIST
13:4798.473
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.224,15
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.653
En Düşük
97.601
13:476,8817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0631
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8671
13:477,4615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0718
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4408
13:47374,24
En Yüksek
|Değişim
|: -2,48%
|| -9,53
|Açılış
|: 374,24
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
373,95
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.403.684
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|17.357.938
|% 9,99
|
|INFO
|5,19
|14.038.127
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.135.732
|% 9,94
|
|TSPOR
|4,41
|10.155.674
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,40
|7.344.356
|% -5,56
|
|PGSUS
|51,50
|1.134.295.496
|% 3,17
|
|THYAO
|10,56
|567.914.289
|% 3,94
|
|GARAN
|8,54
|470.376.721
|% 3,52
|
|ASELS
|27,42
|468.321.879
|% 2,85
|
|AKBNK
|5,84
|404.688.354
|% 3,36
|
|KARSN
|1,45
|157.462.527
|% 5,07
|
|IHLAS
|0,66
|71.911.895
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,02
|179.794.283
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,07
|83.614.475
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,84
|404.688.354
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5707
|8,6137
|% -0,63
|
|Frank
|7,0840
|7,1267
|% -0,62
|
|Riyal
|1,8327
|1,8419
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-31,29
|
|Altın Gr.
|375
|375
|-8,47
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.466
|-57,20
|
|Tam
|2.482
|2.541
|-55,10
|
|Yarım
|1.206
|1.235
|-28,60
|
|Çeyrek
|605
|618
|-14,30
|
|Gümüş.Ons
|15,14
|15,18
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|28,66
|28,66
|0,84
|