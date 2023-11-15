***BALAT* *ALM* *ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT******ALM******ALBMD*** ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BALAT]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBalatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)'nin 13.04.2023 - 2023/06 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Tahsisli Sermaye Artış kararı alınıp, 10.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una başvuru yapmıştır, 02.11.2023 sonucu olumlu karşılanmış olup 02.11.2023 - 2023/67 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır. Şirket'in Tahsisli Sermaye Artışı ile ilgili 03.11.2023 tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat belirlenmesi için yapılan başvuru sonucu 06.11.2023 tarihinde baz fiyat 26,93 TL olarak hesaplanmıştır. Şirket Sermaye Piyasası Kurul'una 09.11.2023'de İhraç Belgesi Onayı için başvurmuş olup buna istinaden 10.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'u İhraç Belgesi Onay'ını vermiştir.Buna göre Şirket'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 13.377.187 TL olan çıkarılmış sermayesi, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak toplam 501.299,67 nominal değerli payın tahsisli sermaye artımı yoluyla artırılmasıyla 13.877.187 TL'ye çıkartılacaktır.Tahsisli sermaye artışında tahsis edilen kişi ve kurumlar Ali Penah Bozyiğit 69.253,62 TL, Mehmet Ömer Akad 78.908,28TL, Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. 37.133,31 TL ve Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 316.004,46 TL şeklinde olup, söz konusu tahsisli sermaye artırımı kapsamında 15 Kasım 2023 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.Tahsisli Sermaye Artırımı kapsamında yapılan alım-satım işlemleri, Borsa İstanbul'un uygun gördüğü tarihte gerçekleşecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218206BIST