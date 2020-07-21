***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.07.2020 14:25
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
09.07.2020
Tescil Tarihi
14.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
20.07.2020 - 10121
Açıklamalar
09.07.2020 tarihinde yapılan İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem gereğince 7. Madde de yer alan Bağımsız Denetim Firma seçimi
konusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması oy birliği ile seçilmiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860722
BIST
15:44120.500
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.218,67
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.803
15:446,8467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0114
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8365
15:447,8356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8308
15:44404,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,13
|Açılış
|: 404,88
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|130,90
|23.706.721
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.103.136
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,31
|17.679.154
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|518.712
|% 10,00
|
|BFREN
|667,10
|3.103.349
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|92.963.079
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,52
|73.975.054
|% -9,05
|
|FMIZP
|73,80
|97.101.057
|% -8,38
|
|LUKSK
|20,84
|2.190.521
|% -6,63
|
|DITAS
|28,42
|5.130.215
|% -5,58
|
|GARAN
|8,07
|1.211.622.472
|% 2,15
|
|GUSGR
|5,41
|743.006.482
|% -0,18
|
|AFYON
|4,74
|719.756.473
|% 9,72
|
|EKGYO
|2,31
|664.634.268
|% 0,43
|
|ADESE
|2,70
|607.563.304
|% 7,57
|
|EKGYO
|2,31
|664.634.268
|% 0,43
|
|ADESE
|2,70
|607.563.304
|% 7,57
|
|ODAS
|2,85
|543.128.983
|% -0,35
|
|SKBNK
|1,71
|306.593.620
|% 2,40
|
|GSDHO
|2,42
|423.366.910
|% 8,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6762
|8,7197
|% 0,25
|
|Frank
|7,2709
|7,3147
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|21,00
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,27
|
|Cumhuriyet
|2.629
|2.651
|28,40
|
|Tam
|2.708
|2.721
|29,20
|
|Yarım
|1.314
|1.331
|14,30
|
|Çeyrek
|659
|666
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|1,09
|
|Gümüş Gr.
|4,61
|4,62
|0,23
|
|B. Petrol
|44,45
|44,45
|1,17
|