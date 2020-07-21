***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıMEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi09.07.2020Tescil Tarihi14.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su20.07.2020 - 10121Açıklamalar09.07.2020 tarihinde yapılan İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem gereğince 7. Madde de yer alan Bağımsız Denetim Firma seçimikonusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması oy birliği ile seçilmiştir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860722BIST