***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıVentera Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 07.07.2023 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göreDenetimden Sorumlu Komitenin de görüşü alınarak, 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi olarak, Ventera Bağımsız Denetim A.Ş'nin Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167614BIST