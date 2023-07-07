***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.07.2023 21:48
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 07.07.2023 tarihinde toplanarak gündemindeki konuyu görüşmüş olup, buna göre
Denetimden Sorumlu Komitenin de görüşü alınarak, 2023 yılı hesaplarının ve mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi olarak, Ventera Bağımsız Denetim A.Ş'nin Olağan Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167614
BIST