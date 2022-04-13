***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.04.2022 Tarihinde kamuya açıkladığımız ekteki eski ve yeni şekli Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştırTüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019907BIST