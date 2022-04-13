***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
13.04.2022 07:40
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.04.2022 Tarihinde kamuya açıkladığımız ekteki eski ve yeni şekli Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi kararı uyarınca, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019907
BIST
10:012.480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 16,68
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.485
En Düşük
2.480
10:0114,5880
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0106
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6054
En Düşük
14,5551
10:0115,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0129
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,8590
En Düşük
15,7820
10:01922,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 922,68
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
926,29
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MMCAS
|3,52
|954.205
|% 10,00
|
|KOZAL
|173,80
|68.439.659
|% 9,51
|
|KOZAA
|31,16
|48.244.374
|% 8,12
|
|SUMAS
|85,00
|65.875
|% 4,29
|
|ESEN
|35,42
|1.506.731
|% 3,15
|
|SANEL
|5,13
|1.098.107
|% -9,84
|
|KAPLM
|56,20
|1.873.877
|% -7,11
|
|OYLUM
|2,18
|894.151
|% -6,44
|
|MIPAZ
|6,90
|171.693
|% -2,13
|
|KONKA
|19,50
|3.951.831
|% -1,86
|
|MIATK
|33,04
|25.952.376
|% 0,49
|
|PGSUS
|123,00
|3.954.204
|% 0,16
|
|KONKA
|19,50
|3.951.831
|% -1,86
|
|ODAS
|2,29
|2.667.229
|% 0,88
|
|LIDER
|18,25
|2.163.483
|% 0,22
|
|ODAS
|2,29
|2.667.229
|% 0,88
|
|ADESE
|0,87
|815.488
|% 0,00
|
|MIATK
|33,04
|25.952.376
|% 0,49
|
|MOBTL
|1,75
|1.166.849
|% 0,57
|
|DGNMO
|2,31
|1.042.923
|% 0,43
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5773
|14,5793
|% -0,13
|
|Euro
|15,7923
|15,8224
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,8810
|18,9757
|% -0,11
|
|Frank
|15,5627
|15,6565
|% -0,05
|
|Riyal
|3,8770
|3,8965
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.969
|1,95
|
|Altın Gr.
|923
|923
|1,10
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,47
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,08
|