***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/01/2022AçıklamalarEsas sözleşmemizin güncel hali ekteki gibidir.6 nolu sermaye maddesindeki değişikliğin tesciline ilişkin özel durum açıklaması daha önce 21.01.2022 tarihinde yapılmış olup, aynı duyuruda güncel esas sözleşme metninin ek olarak yayınlanmadığı tespit edildiğinden esas sözleşmenin güncel hali ekte yayınlanmaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 21/01/2022 21/01/2022 10500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172614BIST