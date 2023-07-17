***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
17.07.2023 11:07
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/01/2022
Açıklamalar
Esas sözleşmemizin güncel hali ekteki gibidir.
6 nolu sermaye maddesindeki değişikliğin tesciline ilişkin özel durum açıklaması daha önce 21.01.2022 tarihinde yapılmış olup, aynı duyuruda güncel esas sözleşme metninin ek olarak yayınlanmadığı tespit edildiğinden esas sözleşmenin güncel hali ekte yayınlanmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 21/01/2022 21/01/2022 10500
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172614
BIST
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12:146.574
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 136,23
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1426,2591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1338
|Açılış
|: 26,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1429,5190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1444
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:141.650,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.650,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:14
|INGRM
|634,70
|11.356.818
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|437.646.944
|% 9,99
|
|MAALT
|592,30
|10.560.709
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|13.867.400
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.560.327
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,06
|16.370.853
|% -7,52
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|MTRYO
|6,13
|7.068.825
|% -6,13
|
|THYAO
|217,70
|4.591.914.183
|% 1,97
|
|ASELS
|73,05
|3.715.128.150
|% 5,11
|
|YKBNK
|14,01
|2.540.139.320
|% 0,72
|
|SISE
|49,86
|2.428.214.157
|% 1,30
|
|EREGL
|38,98
|1.774.246.064
|% 0,93
|
|YKBNK
|14,01
|2.540.139.320
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,32
|1.372.809.946
|% 0,97
|
|ZOREN
|3,70
|495.141.068
|% 2,49
|
|ISCTR
|14,72
|1.518.232.926
|% 1,59
|
|AKBNK
|25,88
|1.769.797.506
|% 4,52
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2488
|26,2591
|% 0,51
|
|Euro
|29,4998
|29,5190
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,2926
|34,4646
|% 0,58
|
|Frank
|30,4588
|30,6423
|% 0,88
|
|Riyal
|6,9756
|7,0105
|% 0,46
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|7,64
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.642
|10.837
|54,00
|
|Yarım
|5.321
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,33
|
Seans Raporu
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