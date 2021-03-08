***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.03.2021 19:20
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Balatacılar A.Ş. 31.12.2020 Tarihli Konsolide Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916270
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,2320
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7815
En Düşük
7,4989
18:059,2066
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 0,2266
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2242
En Düşük
8,8190
18:05417,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,30
|Açılış
|: 417,59
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7497
|7,7640
|% 3,08
|
|Euro
|9,1895
|9,2066
|% 2,52
|
|Sterlin
|10,6410
|10,6944
|% 2,34
|
|Frank
|8,2289
|8,2785
|% 2,12
|
|Riyal
|2,0542
|2,0645
|% 2,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-19,38
|
|Altın Gr.
|417
|417
|6,17
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|0,15
|
|B. Petrol
|68,41
|68,41
|-0,95
|