***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarBalatacılar A.Ş. 31.12.2020 Tarihli Konsolide Faaliyet Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916270BIST