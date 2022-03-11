***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi09/03/2022Karar Sayısı03SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı31.12.2021 Yönetim Kurulu Sorumluluık Beyanı ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009642BIST