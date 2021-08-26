***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/08/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBerka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBalata ÜretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi10.000.000Edinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih26.08.2021Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı979.664,00Beher Payın Alış Fiyatı1,00Toplam Tutar979.664,00Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)9,79Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)50,64Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)50,64Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)3,69İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)46,70Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMehmet Ömer AkadKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiOrtakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi26/08/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiNominalDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniİadeDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar17.04.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2019 / 05 nolu karar ile şirket ortaklarımızdan Mehmet Ömer Akad 'ın alacağına karşılık kısmiolarak 979.664,00 TL ve 979.664 adet şirketimiz bağlı ortaklığı Berka Balata A.Ş. hissesi devri yapılmıştı. 26.08.2021 Tarih ve 2021 / 13 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaalınan karar gereği 979.664 adet ve 979.664,00 TL hisse işlemi iptal edilerek geri alınmıştır ve şirket Ortaklar Hesabının Mehmet Ömer Akad alacağına kaydedilmiştir.Tüm Yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960652BIST