***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 673.806Satışların Maliyeti16 -442.765TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)231.041BRÜT KAR (ZARAR)231.041 0Genel Yönetim Giderleri17 -355.334 -331.719Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 532.765 956.641Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -438.306 -1.134.952ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-29.834 -510.030FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-29.834 -510.030Finansman Gelirleri19 14.622Finansman Giderleri19 -94.735 -125.368SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-124.569 -620.776Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 1.143.207 113.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.018.638 -506.957DÖNEM KARI (ZARARI)1.018.638 -506.957Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-114.144 55.446Ana Ortaklık Payları1.132.782 -562.403Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.073.623 -379.064Dönem Karı (Zararı)1.018.638 -506.957Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)22 1.018.638 -506.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.056.490 390.672Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-12 749.517 176.312Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-92.269 517.157Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.537Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -93.806Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-94.553 43.789Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 7.100 873Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -34.557 -884Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 -67.096 43.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.857 -270.408Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 -164.978 -396.832Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri7 184.501 13.185Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri7 334 113.239Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler58.581Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.635.010İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.664.272Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler29.262Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -134.261 -114.114Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler130.229 -20.645İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.111.475 -262.779Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-127.661 605.470İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 420.331İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -127.661 185.139Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-128.711 -560.200İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-442.116İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-128.711 -118.084Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -259.756Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 77.889 -96.084Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-194.280 199.776İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7,2 11.836 -81.511İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -206.116 281.287Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 41.537 -23.435Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.887.857 740.793İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 1.809.610 1.014.251İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 78.247 -273.458Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 23.953 -1.090.103İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-209.353 -38.996Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-209.353 -38.996Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.073.623 -379.064YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-869.413 -223.049Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-869.413 -43.049Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -869.413 -43.049Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri-180.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-203.532 573.856Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-220.345 -437.621Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-220.345 -437.621Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16.813 1.011.477YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)678 -28.257NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)678 -28.257DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.152 29.188DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.830 931Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.830 1.152Ticari Alacaklar962.771 835.444İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,23 405.345 405.345İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 557.426 430.099Diğer Alacaklar2.077.763 2.061.570İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,23 442.116 442.116İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.635.647 1.619.454Stoklar9 9.865.129 9.605.373Peşin Ödenmiş Giderler45.884 25.765İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 45.884 25.765Diğer Dönen Varlıklar20 291.166 98.887ARA TOPLAM13.244.543 12.628.191Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar279.000 279.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.523.543 12.907.191DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 411.425 384.713Maddi Duran Varlıklar11 8.576.654 8.584.679Maddi Olmayan Duran Varlıklar164.243 36.318Şerefiye36.248 36.248Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 127.995 70Peşin Ödenmiş Giderler10 1.185.248 1.283.256Ertelenmiş Vergi Varlığı21 2.273.388 2.154.751TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.610.958 12.443.717TOPLAM VARLIKLAR26.134.501 25.350.908KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar414.241 69.435İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar414.241 69.435Banka Kredileri6 414.241 69.435Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 697.001Ticari Borçlar4.522.029 4.771.120İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,23 195.680 183.844İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 4.326.349 4.587.276Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 763.038 721.501Diğer Borçlar8.595.167 7.970.893İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,23 2.872.743 2.326.716İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.722.424 5.644.177Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 204.878 180.925Kısa Vadeli Karşılıklar6.132 6.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.132 6.132ARA TOPLAM14.505.485 14.417.007TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.505.485 14.417.007UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar418.217 286.367İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar418.217 286.367Banka Kredileri6 418.217 286.367Ticari Borçlar7 31.160Diğer Borçlar8 3.972.261 2.708.678Uzun Vadeli Karşılıklar24.854 17.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 24.854 17.405Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.171.424 1.187.048TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.586.756 4.230.658TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.092.241 18.647.665ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.662.412 6.194.251Ödenmiş Sermaye15 12.165.862 12.165.862Sermaye Düzeltme Farkları15 235.912 235.912Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 441.055 441.055Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.986.697 4.651.318Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.986.697 4.651.318Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.577.521 5.241.793Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14,15 -590.824 -590.475Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)736.967 736.967Diğer Kazançlar (Kayıplar)736.967 736.967Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 73.451 73.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -12.110.314 -11.267.915Net Dönem Karı veya Zararı22 1.132.782 -842.399Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 379.848 508.992TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.042.260 6.703.243TOPLAM KAYNAKLAR26.134.501 25.350.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -589.427 -152.449 73.451 -7.829.061 -3.438.854 906.489 497.815 1.404.304Transferler-3.438.854 3.438.854Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.048 -34 -562.403 -563.485 1.066.923 503.438Dönem Karı (Zararı)-562.403 -562.403 55.446 -506.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.048 -34 -1.082 1.011.477 1.010.395Dönem Sonu Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -590.475 -152.483 73.451 -11.267.915 -562.403 343.004 1.564.738 1.907.742Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -590.475 5.241.793 736.967 73.451 -11.267.915 -842.399 6.194.251 508.992 6.703.243Transferler-842.399 842.399Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-349 -1.664.272 1.132.782 -531.839 -129.144 -660.983Dönem Karı (Zararı)1.132.782 1.132.782 1.132.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-349 -1.664.272 -349 -349Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.664.272 -129.144 -1.793.416Dönem Sonu Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -590.824 3.577.521 736.967 73.451 -12.110.314 1.132.782 5.662.412 379.848 6.042.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.018.638 -506.957DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-349 -1.082Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-448 -1.343Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-35Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler99 296Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi99 296Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-349 -1.082TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.018.289 -508.039Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-114.144 55.446Ana Ortaklık Payları1.132.433 -563.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890374BIST