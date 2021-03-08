***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.097.386 610.025Satışların Maliyeti16 -1.690.560 -23.105TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)406.826 586.920BRÜT KAR (ZARAR)406.826 586.920Genel Yönetim Giderleri17 -949.058 -900.751Pazarlama Giderleri17 -2.397Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 1.925.978 1.421.972Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -1.657.084 -613.995ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-275.735 494.146FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-275.735 494.146Finansman Giderleri19 -148.927 -170.085SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-424.662 324.061Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.234.736 -1.277.310Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 1.234.736 -1.277.310SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)810.074 -953.249DÖNEM KARI (ZARARI)810.074 -953.249Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar482.870 -110.850Ana Ortaklık Payları327.204 -842.399Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.054.745 -83.923Dönem Karı (Zararı)810.074 -953.249Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)810.074 -953.249Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.695.307 1.666.098Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.612.850 336.404Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler61.996 104.814Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-6.450 -134.628Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler68.446 239.442Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-144.616 1.219Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 21.064 2.933Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-34.557 -45.514Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-131.123 43.800Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler71.228 37.334Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 -113.191 -48.705Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri184.501 1.157Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-82 84.882Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-70.233Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler65.725Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler65.725Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 782.969 1.277.015Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler245.155 -20.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.450.636 -796.772Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-442.116Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-164.227 743.026İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 119.925 390.664İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -284.152 352.362Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-313.829 -337.597İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-141.310İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-172.519 -337.597Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -519.283Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 600.466 -72.246Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-907.408 279.674İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7.2 201.385 102.333İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -1.108.793 177.341Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 -87.160 22.871Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler231.613 205.950İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.964.751 1.153.110İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -2.733.138 -947.160Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 4.598 -1.142.883İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-295.406 -53.451Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-295.406 -53.451Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.054.745 -83.923YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.673.467 -324.482Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.952.467 -144.482Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.512.292 -144.482Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-440.175Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri279.000 -180.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-379.776 409.554Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-460.310 -627.082Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-460.310 -627.082Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)80.534 1.036.636YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.502 1.149NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.502 1.149DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.152 3DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.654 1.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.654 1.152Ticari Alacaklar999.753 835.444İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7.23 285.420 405.345İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 714.333 430.099Diğer Alacaklar2.262.881 2.061.570İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.23 583.426 442.116İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.679.455 1.619.454Stoklar9 10.124.656 9.605.373Peşin Ödenmiş Giderler79.055 25.765İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 79.055 25.765Diğer Dönen Varlıklar20 386.293 98.887ARA TOPLAM13.855.292 12.628.191Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar279.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR13.855.292 12.907.191DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar8 411.425 384.713Maddi Duran Varlıklar11 8.911.520 8.584.679Maddi Olmayan Duran Varlıklar225.912 36.318Şerefiye36.248 36.248Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 189.664 70Peşin Ödenmiş Giderler10 629.500 1.283.256Ertelenmiş Vergi Varlığı21 2.514.631 2.154.751TOPLAM DURAN VARLIKLAR12.692.988 12.443.717TOPLAM VARLIKLAR26.548.280 25.350.908KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar60.717 69.435İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar60.717 69.435Banka Kredileri6 60.717 69.435Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 531.776 697.001Ticari Borçlar3.793.354 4.771.120İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.23 385.229 183.844İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.408.125 4.587.276Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 634.341 721.501Diğer Borçlar3.201.451 7.970.893İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8.23 290.412 2.326.716İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.911.039 5.644.177Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 185.523 180.925Kısa Vadeli Karşılıklar6.132 6.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.132 6.132ARA TOPLAM8.413.294 14.417.007TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.413.294 14.417.007UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar286.367İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar286.367Banka Kredileri6 286.367Ticari Borçlar7 31.160Diğer Borçlar8 11.405.305 2.708.678Uzun Vadeli Karşılıklar39.832 17.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 39.832 17.405Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.176.703 1.187.048TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.621.840 4.230.658TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.035.134 18.647.665ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.492.467 6.194.251Ödenmiş Sermaye15 12.165.862 12.165.862Sermaye Düzeltme Farkları15 235.912 235.912Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 441.055 441.055Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.474.611 4.651.318Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.474.611 4.651.318Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)3.066.449 5.241.793Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14.15 -591.838 -590.475Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)884.686 736.967Diğer Kazançlar (Kayıplar)884.686 736.967Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 73.451 73.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -12.110.314 -11.267.915Net Dönem Karı veya Zararı22 327.204 -842.399Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 1.020.679 508.992TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.513.146 6.703.243TOPLAM KAYNAKLAR26.548.280 25.350.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -589.427 -152.449 73.451 -7.829.061 -3.438.854 906.489 497.815 1.404.304Transferler889.450 5.241.793 -3.438.854 3.438.854 6.131.243 6.131.243Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.048 -34 -842.399 -843.481 11.177 -832.304Dönem Karı (Zararı)-842.399 -842.399 -110.850 -953.249Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.048 -34 -1.082 122.027 120.945Dönem Sonu Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -590.475 736.967 5.241.793 73.451 -11.267.915 -842.399 6.194.251 508.992 6.703.243Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -590.475 736.967 5.241.793 73.451 -11.267.915 -842.399 6.194.251 508.992 6.703.243Transferler147.719 -2.175.344 -842.399 842.399 -2.027.625 327.204 325.841 511.687 837.528Dönem Karı (Zararı)327.204 327.204 327.204Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.363 482.870 482.870Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.363 28.817 27.454Dönem Sonu Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 -591.838 884.686 3.066.449 73.451 -12.110.314 327.204 4.492.467 385 261Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları385 296Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-35Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-35DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.363 -1.082TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)808.711 -954.331Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar482.870 -110.850Ana Ortaklık Payları325.841 -843.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916249BIST