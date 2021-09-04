***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.094.334 673.806Satışların Maliyeti16 -1.946.284 -442.765TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)148.050 231.041BRÜT KAR (ZARAR)148.050 231.041Genel Yönetim Giderleri17 -429.209 -355.334Pazarlama Giderleri17 -4.904Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 391.111 532.765Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -594.658 -438.306ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-489.610 -29.834FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-489.610 -29.834Finansman Giderleri19 -47.184 -94.735SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-536.794 -124.569Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri262.818 1.143.207Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 262.818 1.143.207SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-273.976 1.018.638DÖNEM KARI (ZARARI)-273.976 1.018.638Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar45.693 -114.144Ana Ortaklık Payları-319.669 1.132.782Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI935.949 1.073.623Dönem Karı (Zararı)-273.976 1.018.638Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-273.976 1.018.638Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.255 -1.056.490Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler829.995 749.517Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler141.005 -92.269Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.399 1.537Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler134.606 -93.806Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-73.166 -94.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 16.735 7.100Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-34.475 -34.557Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-55.426 -67.096Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-93.641 19.857Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7 10.839 -164.978Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-218.179 184.501Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri113.699 334Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-445.208 -1.635.010İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-491.418 -1.664.272Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler46.210 29.262Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -427.174 -134.261Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler95.444 130.229İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.182.670 1.111.475Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-560.868 -127.661İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -5.797İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -555.071 -127.661Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-86.292 -128.711İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-86.293 -128.711Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -559.876 -259.756Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -944.490 77.889Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler729.821 -194.280İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7,2 520.006 11.836İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 209.815 -206.116Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)14 41.578 41.537Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.675.768 1.887.857İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.218.568 1.809.610İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -542.800 78.247Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -12.567 23.953İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-100.404 -209.353Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-100.404 -209.353Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları935.949 1.073.623YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-770.685 -869.413Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-770.685 -869.413Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -763.396 -869.413Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.289FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-165.986 -203.532Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-246.520 -220.345Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-246.520 -220.345Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)80.534 16.813YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-722 678NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-722 678DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.654 1.152DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.932 1.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.932 2.654Ticari Alacaklar1.483.945 999.753İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,23 291.217 285.420İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.192.728 714.333Diğer Alacaklar2.277.830 2.262.881İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,23 583.425 583.426İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.694.405 1.679.455Stoklar9 10.684.532 10.124.656Peşin Ödenmiş Giderler944.166 79.055İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 944.166 79.055Diğer Dönen Varlıklar486.697 386.293İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 486.697 386.293ARA TOPLAM15.879.102 13.855.292TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR15.879.102 13.855.292DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar411.425 411.425İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 411.425 411.425Maddi Duran Varlıklar8.888.578 8.911.520Diğer Maddi Duran Varlıklar11 8.888.578 8.911.520Maddi Olmayan Duran Varlıklar189.545 225.912Şerefiye36.248 36.248Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 153.297 189.664Peşin Ödenmiş Giderler708.879 629.500İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 708.879 629.500Ertelenmiş Vergi Varlığı21 3.112.593 2.514.631TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.311.020 12.692.988TOPLAM VARLIKLAR29.190.122 26.548.280KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar345.973 60.717İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar345.973 60.717Banka Kredileri6 345.973 60.717Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları531.776İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 531.776Ticari Borçlar4.564.321 3.793.354İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,23 905.235 385.229İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 3.659.086 3.408.125Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 675.919 634.341Diğer Borçlar2.615.900 3.201.451İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8,23 247.661 290.412İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.368.239 2.911.039Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)172.956 185.523İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 172.956 185.523Kısa Vadeli Karşılıklar6.132 6.132Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 6.132 6.132ARA TOPLAM8.381.201 8.413.294TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.381.201 8.413.294UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar14.657.109 11.405.305İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 14.657.109 11.405.305Uzun Vadeli Karşılıklar58.519 39.832Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 58.519 39.832Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 1.347.491 1.176.703TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.063.119 12.621.840TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.444.320 21.035.134ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.679.962 4.492.467Ödenmiş Sermaye15 12.165.862 12.165.862Sermaye Düzeltme Farkları15 235.912 235.912Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 441.055 441.055Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.866.461 3.359.297Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.981.241 2.474.611Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)2.575.031 3.066.449Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14,15 -593.790 -591.838Diğer Kazançlar (Kayıplar)885.220 884.686Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler73.451 73.451Diğer Kısıtlanmış Yedekler15 73.451 73.451Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -11.783.110 -12.110.314Net Dönem Karı veya Zararı22 -319.669 327.204Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 1.065.840 1.020.679TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.745.802 5.513.146TOPLAM KAYNAKLAR29.190.122 26.548.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.165.862 235.912 -590.475 736.967 73.451 -11.267.915 -842.399 6.194.251 508.992 6.703.243Transferler-842.399 842.399Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.664.272 -349 1.132.782 -531.839 -129.144 -660.983Dönem Karı (Zararı)1.132.782 1.132.782 1.132.782Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-349 -349 -349Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.664.272 -1.664.272 -129.144 -1.793.416Dönem Sonu Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 3.577.521 -590.824 736.967 73.451 -12.110.314 1.132.782 5.662.412 379.848 6.042.260Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 3.066.449 -591.838 884.686 73.451 -12.110.314 327.204 4.492.467 1.020.679 5.513.146Transferler327.204 -327.204Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-491.418 -1.952 534 -319.669 -812.505 45.161 -767.344Dönem Karı (Zararı)-319.669 -319.669Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.952 -1.952 -1.952Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-491.418 534 -490.884 45.161 -445.723Dönem Sonu Bakiyeler15 12.165.862 235.912 441.055 2.575.031 -593.790 885.220 73.451 -11.783.110 -319.669 3.679.962 1.065.840 4.745.802Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-273.976 1.018.638DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.952 -349Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.502 -448Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler550 99Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri550 99Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.952 -349TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-275.928 1.018.289Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar45.693 -114.144Ana Ortaklık Payları-321.621 1.132.433http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961842BIST