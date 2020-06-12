***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.06.2020 16:22
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 09.06.2020
Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4 - 2019 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7 - 2020 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Korkut'un istifası sebebiyle İlk genel kurul 'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yusuf Alparslan Yaman'ın yönetim kurulu üyeliğinin görüşülmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımı ile ilgili şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, görüşülerek karara bağlanması,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019-2. GENEL KURUL İLANdoc03504820200612132732.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019-2.GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİdoc03504920200612132753.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2019-2.GENEL KURUL YÖNETİM KURULU KARARIdoc03505020200612132823.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılına ait birinci olağan genel kurul toplantısı 02 Haziran 2020 tarihinde toplantı nisabı sağlanamadığından yapılamamıştır. Bu nedenle şirketimizin İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabı aranmaksızın 09/ TEMMUZ / 2020 tarihi PERŞEMBE günü saat 14.00 de Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/207 Esen Han, Çankaya – Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır.
Ekler:
1-2019 İkinci Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı ve Gündemi
2-Vekaletname Örneği
3-Yönetim Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850971
BIST