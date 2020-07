***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BALATACILAR A.Ş. 2019 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 09.06.2020Genel Kurul Tarihi 09.07.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2019 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,4 - 2019 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.7 - 2020 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Korkut'un istifası sebebiyle İlk genel kurul 'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Yusuf Alparslan Yaman'ın yönetim kurulu üyeliğinin görüşülmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, Kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatımı ile ilgili şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının onaylanması, görüşülerek karara bağlanması,12 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019-2. GENEL KURUL İLANdoc03504820200612132732.pdf - İlan MetniEK: 2 2019-2.GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİdoc03504920200612132753.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2019-2.GENEL KURUL YÖNETİM KURULU KARARIdoc03505020200612132823.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Gündem Gereğince:1. Toplantı Başkanlığı'na MEHMET ÖMER AKAD oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı başkanı, Toplantı Kâtipliği 'ne ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘i atamıştır. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı yıllık Faaliyet Raporu ALİ ÇAKIROĞLU tarafından okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.3. MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. firması tarafından hazırlanan 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı.4. 2019 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının tasdikine ilişkin oylama yapıldı.2019 yılı Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) oy birliği ile tasdik edildi.5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında ise: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri kendi oylamalarına katılmayarak oy birliği ile ayrı, ayrı ibra edildiler.6. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Hakkı Huzur ücretlerinin tespiti hakkında yapılan müzakere sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine aylık her hangi bir ücret verilmemesine, sadece şirketle ilgili yol, yemek ve otel masraflarının belgelendirmek suretiyle şirket tarafından karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.7. Şirketin 2020 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket zarar etmesi sebebiyle kar dağıtımı politikası oluşmadığından bu konu ile ilgili karar verilmedi.9. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET KORKUT 'un istifası sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan YUSUF ALPARSLAN YAMAN 'ın yönetim kurulu üyeliği oy birliği ile kabul edildi.10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17-1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Yönetim Kurulunca Şirketin Halk Bankası'na 2.500.000 (İki milyon beş yüz bin) TL işletme rehni olduğu bilgisi verildi.11. Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 06.ncı maddesinin değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurumu'nun 14.Şubat.2020 tarihli ve 1867 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.Mart.2020 tarihli 50035491-431.02-E-00052903958 sayılı izin yazısı ile onaylı tadil tasarısı genel kurulda ortaklara okundu, genel kurulca görüşüldü. Yapılan oylamada Sermaye Piyasası Kurulu ve İc Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiş aşağıdaki tadil metnindeki gibi, şirketin esas sözleşmesinin 06.ncı Maddesinin tadil edilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.E S K İ Ş E K L İ Y E N İ Ş E K L İŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN NEVİMADDE:06.- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2014 tarih ve 10/304 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014–2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli milyon ) TL olup her biri 50 (Elli) Kuruş itibari değerde 100.000.000.- (Yüz Milyon) paya bölünmüştür.Şirketin çıkarılmış sermayesi 12.165.862 (On iki milyon yüz altmış beş bin sekiz yüz altmış iki) TL'dir. Bu sermaye her biri 50 (Elli) Kuruş değerinde 24.331.724 (Yirmi dört milyon üç yüz otuz bir bin yedi yüz yirmi dört ) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN NEVİMADDE:06.- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2014 tarih ve 10/304 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020–2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 (Elli milyon ) TL olup her biri 50 (Elli) Kuruş itibari değerde 100.000.000.- (Yüz Milyon) paya bölünmüştür.Şirketin çıkarılmış sermayesi 12.165.862 (On iki milyon yüz altmış beş bin sekiz yüz altmış iki) TL'dir. Bu sermaye her biri 50 (Elli) Kuruş değerinde 24.331.724 (Yirmi dört milyon üç yüz otuz bir bin yedi yüz yirmi dört ) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde ve imtiyazlı pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya imtiyazlı pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.Paylar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde ve imtiyazlı pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde veya imtiyazlı pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.12. Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 14.25 de kapatıldı.09.07.2020TOPLANTI BAŞKANI TOPLANTI KÂTİBİMEHMET ÖMER AKAD ALİ PENAH BOZYİĞİTBAKANLIK TEMSİLCİLERİSALİM ÇELİK - İLHAN YALÇINHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2019-GK Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Kopya Balatacılar-2019-GK Hazirun Cetveli-02 (3).pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 Yılına ait ikinci olağan genel kurul toplantısı 09 Temmuz 2020 tarihinde toplantı nisabı aranmaksızın yapılmıştır.Tüm yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858464BIST