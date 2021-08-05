***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BALATACILAR A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 02.07.2021Genel Kurul Tarihi 05.08.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 9 / 207 , Esen Han, Çankaya - Konak / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması.4 - 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,6 - 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.7 - 7. 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,8 - 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,10 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar-2020-GK Yönetim Kurulu Kararı-00.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Balatacılar-2020-GK İlan Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Balatacılar-2020-GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni Yeterli katılım sağlanamamıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020 G.K Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2020 G.K Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarHazır bulunanlar listesinin tetkikinde 24.331.724 adet şirket paylarının 12.165.862 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 2.876.150,52 TL olan 5.752.301,04 adet payın asaleten, olmak üzere 5.752.301,04 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılması üzerine toplantı yapılamamıştır. İkinci toplantı yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda Eylül 2021 ayı içerisinde yapılacaktır.Yönetim Kurulu Başkanı OrtakAli ÇAKIROĞLU Ali Penah BOZYİĞİTBAKANLIK KOMİSERİLERİAydoğan TAŞDEMİR - Pınar DEMİRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955106BIST