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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.08.2021 18:33



***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BALATACILAR A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 02.07.2021
Genel Kurul Tarihi 05.08.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 9 / 207 , Esen Han, Çankaya - Konak / İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması.
4 - 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
6 - 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7 - 7. 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Balatacılar-2020-GK Yönetim Kurulu Kararı-00.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Balatacılar-2020-GK İlan Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Balatacılar-2020-GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni Yeterli katılım sağlanamamıştır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 G.K Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2020 G.K Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 24.331.724 adet şirket paylarının 12.165.862 TL toplam itibari değerinin toplam itibari değeri 2.876.150,52 TL olan 5.752.301,04 adet payın asaleten, olmak üzere 5.752.301,04 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığı anlaşılması üzerine toplantı yapılamamıştır. İkinci toplantı yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda Eylül 2021 ayı içerisinde yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Başkanı Ortak
Ali ÇAKIROĞLU Ali Penah BOZYİĞİT
BAKANLIK KOMİSERİLERİ
Aydoğan TAŞDEMİR - Pınar DEMİR





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955106


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Tam 3.268 3.350 15,92  
Yarım 1.579 1.621 7,70  
Çeyrek 792 810 3,85  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 -0,16  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,01  
B. Petrol 70,78 70,78 0,40  
Seans Raporu 18:05
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