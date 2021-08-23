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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.08.2021 16:14



***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 11.08.2021
Genel Kurul Tarihi 15.09.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.09.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 9 / 207 ,Esen Han , Çankaya - Konak - İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4 - 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7 - 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
10 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Balatacılar A.Ş.-2020-2. Olağan GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Balatacılar A.Ş.-2020-2.GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Balatacılar A.Ş.-2020-2.Olağan GK İlan Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 Yılına ait 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 / EYLÜL / 2021 tarih Çarşamba günü saat: 14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9 / 207 Esen Han, Çankaya - Konak / İZMİR adresinde gündem dâhilinde yapılacaktır.
Ekler:
1-Balatacılar-2020-GK Yönetim Kurulu Kararı
2-Balatacılar-2020-GK Vekaletname
3-Balatacılar-2020-GK İlan Davet Yazısı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960024


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