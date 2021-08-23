***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı 2.Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 11.08.2021Genel Kurul Tarihi 15.09.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KONAKAdres Gaziosmanpaşa Bulvarı, No: 9 / 207 ,Esen Han , Çankaya - Konak - İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,4 - 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.7 - 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,10 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Balatacılar A.Ş.-2020-2. Olağan GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Balatacılar A.Ş.-2020-2.GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Balatacılar A.Ş.-2020-2.Olağan GK İlan Davet Yazısı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 Yılına ait 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 / EYLÜL / 2021 tarih Çarşamba günü saat: 14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9 / 207 Esen Han, Çankaya - Konak / İZMİR adresinde gündem dâhilinde yapılacaktır.Ekler:1-Balatacılar-2020-GK Yönetim Kurulu Kararı2-Balatacılar-2020-GK Vekaletname3-Balatacılar-2020-GK İlan Davet Yazısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960024BIST