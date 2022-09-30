***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.09.2022 14:05
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Genel Kuruluna İlişkin Güncelleme.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme bildirimi olmayıp, Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar neticesinde "Kar Payı Dağıtımına" ilişkin bilgilendirmedir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.08.2022
Genel Kurul Tarihi 29.09.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya Konak / İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4 - 2021 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - T.T.K 395 ve 396. maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10 - 10. 2022 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Balatacılar A.Ş-29.09.2022 Çağrı Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Balatacılar-2021-İkinci GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Balatacılar-2021-İkinci GK Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı tutanağı ile paylaşılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Balatacılar A.Ş-29.09.2022 GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Balatacılar A.Ş-29.09.2022 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066315
BIST