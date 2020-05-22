***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
22.05.2020 14:35
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemeraltı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2020
Açıklamalar
2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Vergi Dairesine verilen Gelir Tablomuz, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846491
BIST
16:07103.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 370,12
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
16:076,8105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0232
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8168
En Düşük
6,7746
16:077,4236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
16:07379,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,12
|Açılış
|: 379,31
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|PNSUT
|19,14
|127.013.831
|% 10,00
|
|BURCE
|8,36
|8.313.997
|% 10,00
|
|INTEM
|10,61
|8.455.184
|% 9,95
|
|CASA
|22,36
|542.031
|% 9,93
|
|TATGD
|9,33
|190.616.679
|% 9,89
|
|EGCEY
|0,81
|974.097
|% -10,00
|
|TACTR
|6,49
|1.089.528
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.482.970
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.079.552
|% -9,97
|
|RTALB
|31,12
|35.043.590
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,05
|529.897.175
|% 1,20
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|ASELS
|29,36
|377.952.295
|% -0,68
|
|GARAN
|7,54
|350.671.263
|% -0,79
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|AVOD
|3,36
|348.683.202
|% 7,69
|
|ECILC
|5,73
|484.936.750
|% 3,43
|
|KARSN
|1,79
|133.135.309
|% 1,13
|
|IEYHO
|0,64
|44.995.534
|% 3,23
|
|IHLGM
|1,20
|71.482.264
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2642
|8,3056
|% -0,15
|
|Frank
|6,9777
|7,0198
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8069
|1,8160
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|7,99
|
|Altın Gr.
|380
|380
|2,99
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.493
|18,50
|
|Tam
|2.530
|2.558
|19,00
|
|Yarım
|1.235
|1.250
|9,30
|
|Çeyrek
|617
|625
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,10
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,74
|3,75
|0,01
|
|B. Petrol
|34,78
|34,78
|-1,29
|