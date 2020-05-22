***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteKemeraltı Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi22/05/2020Açıklamalar2020 Yılı 1. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Vergi Dairesine verilen Gelir Tablomuz, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846491BIST