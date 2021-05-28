***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2021 08:46
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemeraltı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.03.2021 Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Vergi Dairesine verilen Gelir Tablomuz ekte olup , Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938570
BIST
11:361.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,08
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
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1.418
En Düşük
1.401
11:368,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0625
|Açılış
|: 8,5250
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|Önceki Kapanış
|: 8,4450
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8,5995
En Düşük
8,4921
11:3610,4456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 10,3850
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|Önceki Kapanış
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11:36521,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,83
|Açılış
|: 521,08
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|Önceki Kapanış
|: 518,26
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522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:36
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|31.239.112
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,36
|12.283.760
|% 9,50
|
|SRVGY
|87,40
|14.278.559
|% 5,81
|
|ISBIR
|8.271,90
|554.217
|% 5,65
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.131.375
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|34.108.314
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,88
|505.082.619
|% -1,30
|
|GARAN
|7,98
|485.326.536
|% 0,25
|
|EREGL
|19,12
|351.202.529
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,14
|300.527.393
|% -0,93
|
|KOZAL
|121,20
|250.950.362
|% -1,78
|
|YKBNK
|2,14
|300.527.393
|% -0,93
|
|EKGYO
|1,87
|175.284.705
|% -1,06
|
|GARAN
|7,98
|485.326.536
|% 0,25
|
|THYAO
|12,88
|505.082.619
|% -1,30
|
|VAKBN
|3,53
|119.742.818
|% -0,84
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5583
|8,5607
|% 0,74
|
|Euro
|10,4343
|10,4456
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1130
|12,1737
|% 0,66
|
|Frank
|9,5009
|9,5581
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2757
|2,2871
|% 0,73
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,48
|
|Altın Gr.
|521
|521
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,04
|