***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmi1 Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Kemeraltı Vergi Dairesine verilen Gelir Tablomuz ekte olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003859BIST