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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

23.02.2022 18:44
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmi1 Kurum Geçici Vergi Beyannamesi  Kemeraltı Vergi Dairesine verilen Gelir Tablomuz ekte olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003859


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