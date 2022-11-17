***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2022 18:22
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Kemeraltı Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
2022 3. Döneme ilişkin Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesinin ekinde verilen Gelir Tablosu ekte paylaşılmıştır.
Tüm yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080963
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2938
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0392
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.051,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,91
|Açılış
|: 1.051,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.927.083
|% -9,99
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|THYAO
|107,00
|12.411.455.682
|% 2,29
|
|EREGL
|36,90
|7.284.110.669
|% -0,38
|
|ASELS
|40,12
|6.538.087.733
|% 0,70
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|EKGYO
|5,38
|2.244.540.990
|% -2,71
|
|ALBRK
|3,14
|1.171.584.270
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,28
|3.800.541.934
|% -6,29
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|ISCTR
|9,30
|3.189.682.063
|% -6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6144
|18,6178
|% 0,15
|
|Euro
|19,2628
|19,2938
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,8791
|21,9888
|% -0,94
|
|Frank
|19,4146
|19,5315
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-18,41
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-7,79
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|6.997
|7.124
|-38,00
|
|Yarım
|3.398
|3.483
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,84
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,49
|-0,34
|
|B. Petrol
|90,08
|90,08
|-2,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 228.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 740 adet işlem
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
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17:58
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