***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
02.12.2021 17:19
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer yer almaktadır.
Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980704
BIST
17:231.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 15,23
|Açılış
|: 1.864
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
1.883
En Düşük
1.864
17:2313,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1673
|Açılış
|: 13,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3500
|
13,5409
En Düşük
13,1456
17:2315,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 0,2605
|Açılış
|: 15,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1200
|
15,3788
En Düşük
14,9048
17:23768,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 6,99
|Açılış
|: 768,33
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
774,67
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler17:23
|ERBOS
|137,50
|203.946.982
|% 10,00
|
|MIATK
|37,18
|3.363.377
|% 10,00
|
|BURCE
|29,04
|38.242.840
|% 10,00
|
|PKENT
|4.071,10
|3.822.746
|% 10,00
|
|YONGA
|24,42
|464.904
|% 10,00
|
|PRKAB
|63,45
|120.500.031
|% -10,00
|
|DOBUR
|191,10
|8.595.296
|% -9,99
|
|RALYH
|17,31
|3.231.292
|% -9,98
|
|DITAS
|28,22
|15.157.246
|% -9,90
|
|NUGYO
|8,53
|87.721.046
|% -9,26
|
|KRDMD
|9,39
|2.060.437.217
|% 4,80
|
|THYAO
|18,18
|1.927.862.318
|% -1,25
|
|GARAN
|11,66
|1.715.969.427
|% 0,17
|
|EREGL
|23,48
|1.208.319.492
|% 2,35
|
|YKBNK
|3,39
|1.202.285.325
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,35
|889.561.113
|% 3,07
|
|YKBNK
|3,39
|1.202.285.325
|% 2,73
|
|SKBNK
|1,19
|289.167.885
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,39
|2.060.437.217
|% 4,80
|
|ADESE
|0,76
|136.646.488
|% 2,70
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4598
|13,4742
|% 1,26
|
|Euro
|15,2790
|15,3245
|% 1,73
|
|Sterlin
|17,8471
|17,9366
|% 1,38
|
|Frank
|14,5911
|14,6790
|% 1,33
|
|Riyal
|3,5747
|3,5926
|% 1,07
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,74
|
|Altın Gr.
|768
|768
|6,79
|
|Cumhuriyet
|5.077
|5.154
|10,00
|
|Tam
|5.053
|5.181
|-2,48
|
|Yarım
|2.442
|2.506
|-1,20
|
|Çeyrek
|1.225
|1.253
|-0,61
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,67
|0,15
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|-2,53
|
Seans Raporu
17:23
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-
17:39KAREL
Yüzde 4.26 oranında artışla 11.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 054 adet işlem
-
17:38KAREL
Yüzde 4.08 oranında artışla 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 776, 233 adet işlem
-
17:37EUHOL
Yüzde 4.12 oranında artışla 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 625, 750 adet işlem
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PGSUS, THYAO
-
17:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, YKBNK, EKGYO