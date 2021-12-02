***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte yer yer almaktadır.Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980704BIST