***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2017 - 2019 ve 2020 yıllarına ait ilişkili taraf işlemleri ve ilişkili taraf işlemleri öngörülerine ilişkin raporlar ektedir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985513BIST