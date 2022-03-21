***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2021 Yılına ait İlişkili Taraf işlemleri ve İlişkili Taraf işlemleri öngörülerine ilişkin rapor ektedir.Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011807BIST