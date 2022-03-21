***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
21.03.2022 18:09
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2021 Yılına ait İlişkili Taraf işlemleri ve İlişkili Taraf işlemleri öngörülerine ilişkin rapor ektedir.
Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011807
BIST
18:052.175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 30,77
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
18:0514,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0339
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
18:0516,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0292
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
18:05922,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 8,73
|Açılış
|: 922,66
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
923,55
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|261,80
|37.026.422
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.583.151
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.876.736
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|74.375.641
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|60.618.453
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|163.029.551
|% -10,00
|
|ATAGY
|4,08
|7.007.568
|% -5,99
|
|SILVR
|7,15
|19.383.555
|% -5,55
|
|AVGYO
|2,73
|30.655.013
|% -5,21
|
|DAGHL
|13,23
|3.716.193
|% -4,82
|
|THYAO
|27,90
|2.069.568.362
|% 0,65
|
|KRDMD
|15,01
|1.983.330.998
|% 1,76
|
|EREGL
|36,20
|1.841.112.632
|% 0,11
|
|GARAN
|11,83
|1.572.267.414
|% 0,00
|
|SISE
|14,07
|1.397.714.601
|% 3,00
|
|EKGYO
|2,33
|522.462.665
|% 4,02
|
|YKBNK
|4,00
|853.526.579
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,59
|538.806.577
|% 2,28
|
|KRDMD
|15,01
|1.983.330.998
|% 1,76
|
|GARAN
|11,83
|1.572.267.414
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8181
|14,8283
|% 0,26
|
|Euro
|16,3653
|16,3822
|% 0,11
|
|Sterlin
|19,5078
|19,6057
|% 0,39
|
|Frank
|15,8749
|15,9705
|% 0,41
|
|Riyal
|3,9393
|3,9591
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|12,39
|
|Altın Gr.
|922
|922
|8,27
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,14
|
|B. Petrol
|114
|114
|5,88
|