***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.05.2020 16:40
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 18.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.06.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BALAT, TREBLTA00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BALAT, TREBLTA00012 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.06.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım hususu, 18.03.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile görüşülerek ,şirketin 2019 yılında kar elde etmemiş olması sebebiyle kar dağımı yapılmamasına karar verilmiş ve Genel Kurulun onayına sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842668
BIST
17:5898.796
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|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.587.157
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.762.690
|% 10,00
|
|FRIGO
|13,09
|356.314
|% 10,00
|
|UZERB
|3,19
|236.515
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|314.970
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|488.636.859
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|403.483.464
|% -9,97
|
|TKURU
|10,94
|391.127
|% -9,96
|
|ETILR
|2,44
|706.598
|% -9,96
|
|KUTPO
|11,60
|39.349.777
|% -9,94
|
|GARAN
|8,15
|724.073.243
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,79
|633.000.676
|% -0,69
|
|KRDMD
|2,27
|580.546.082
|% 5,09
|
|ASELS
|26,86
|535.189.052
|% 1,90
|
|PETUN
|22,34
|488.636.859
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,27
|580.546.082
|% 5,09
|
|GSRAY
|2,67
|460.739.501
|% -3,96
|
|AFYON
|2,80
|444.449.235
|% -4,76
|
|DOHOL
|1,88
|246.453.468
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|200.200.552
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7870
|8,8311
|% 0,56
|
|Frank
|7,2559
|7,2996
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8798
|1,8892
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,40
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,00
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,10
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,00
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,91
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,03
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|B. Petrol
|30,07
|30,07
|2,87
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