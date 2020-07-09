***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.07.2020 18:18
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BALATACILAR A.Ş. 2019 Yılı İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 18.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.07.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BALAT, TREBLTA00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BALAT, TREBLTA00012 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09.07.2020 tarihinde yapmış olduğu 2019 yılı ikinci Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım hususu görüşülmüş ve kar dağımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Tüm yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858472
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0118
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,53
|Açılış
|: 397,31
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6293
|8,6726
|% 0,08
|
|Frank
|7,2706
|7,3144
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8240
|1,8332
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-8,98
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.604
|-1,70
|
|Tam
|2.657
|2.672
|-1,80
|
|Yarım
|1.291
|1.307
|-0,90
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,61
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,42
|42,42
|-0,88
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AVGYO
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 620, 431 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAA, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1235, 44 kaybederek (% -1.13 ) 108, 341
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, EGCYH, EGCEY, CIMSA, EGCYO
-
17:58
KENT, BJKAS, DMSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında