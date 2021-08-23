***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı 2.Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 05.08.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı katılım nisabı oluşmadığı için 15.09.2021 tarihinde ertelenmiştirKarar Tarihi 11.08.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.09.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BALAT, TREBLTA00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BALAT, TREBLTA00012 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 15.09.2021 tarihinde yapılacak olan 2020 yılı 2.Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım hususu, toplantı gündeminin 8. maddesine göre Genel Kurul toplantısında görüşülerek karar verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960027BIST