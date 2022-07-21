***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.07.2022 20:02
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 21.07.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.08.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
BALAT, TREBLTA00012 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
BALAT, TREBLTA00012 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.08.2021 tarihinde yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin kar dağıtım hususu, toplantı gündeminin 5. maddesine göre Genel Kurul toplantısında görüşülerek karar verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047233
BIST
18:052.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -13,83
|Açılış
|: 2.529
|
|Önceki Kapanış
|: 2.525
|
2.536
En Düşük
2.505
18:0517,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1321
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7531
En Düşük
17,5641
18:0518,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1699
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2049
En Düşük
17,9005
18:05976,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 16,42
|Açılış
|: 976,74
|
|Önceki Kapanış
|: 960,24
|
979,38
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,30
|533.255.826
|% 10,00
|
|COSMO
|10,78
|605.819
|% 10,00
|
|SANEL
|11,33
|4.321.808
|% 10,00
|
|HEDEF
|8,26
|36.211.535
|% 9,99
|
|ORCAY
|18,64
|102.830.515
|% 9,97
|
|LIDER
|24,12
|198.558.737
|% -10,00
|
|HUBVC
|8,88
|29.144.420
|% -6,53
|
|ISBTR
|41.000,00
|41.000
|% -5,75
|
|SANFM
|15,70
|16.969.760
|% -5,71
|
|ALKA
|41,00
|49.466.924
|% -5,40
|
|THYAO
|51,60
|4.443.140.965
|% 0,49
|
|SISE
|21,14
|1.615.158.098
|% -0,19
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|EREGL
|27,80
|1.065.308.448
|% -1,56
|
|EKGYO
|3,02
|1.196.631.528
|% 0,33
|
|ODAS
|3,69
|1.140.534.313
|% 3,07
|
|SKBNK
|1,32
|324.921.321
|% 6,45
|
|TSKB
|2,30
|440.978.453
|% 2,22
|
|YKBNK
|4,59
|812.165.460
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7055
|17,7338
|% 0,75
|
|Euro
|18,0591
|18,0951
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,1257
|21,2316
|% 0,49
|
|Frank
|18,2147
|18,3244
|% 0,93
|
|Riyal
|4,6987
|4,7223
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|18,61
|
|Altın Gr.
|976
|977
|16,40
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.628
|6.736
|128,00
|
|Yarım
|3.229
|3.295
|66,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.648
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|18,75
|18,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,54
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RHEAG
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 228 adet işlem
-
17:58PGSUS
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 177.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 889, 108 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 78 kaybederek (% -0.66 ) 2, 682
-
17:57XU100
Endeks 2, 512 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 54 altında . İşlem hacmi 27, 067.00 milyon TL de
-
17:56ALKA
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 40.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 086, 747 adet işlem