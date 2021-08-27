***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.08.2021 17:43
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 27.08.2021 tarih ve BİAŞ-2-3367 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960820
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0352
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3443
18:059,8546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0269
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05486,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,52
|Açılış
|: 486,44
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3482
|8,3528
|% -0,42
|
|Euro
|9,8438
|9,8546
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,4578
|11,5153
|% 0,04
|
|Frank
|9,1164
|9,1713
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2190
|2,2301
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|19,08
|
|Altın Gr.
|485
|486
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,41
|0,06
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58INFO
Yüzde 5.07 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 884, 260 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BIMAS, GUBRF
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, SAHOL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ISBIR, YAPRK, AKFGY, DESA, YYAPI, BALAT