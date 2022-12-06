***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.12.2022 15:52
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BORSA İSTANBUL A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü' nün E-18454353-100.06-13102 / 06.12.2022 Tarihli yazısında şirketimize iletilen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını beyan ederiz.
Tüm yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084816
BIST
17:115.011
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 53,30
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:1118,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:1119,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0526
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:111.065,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.065,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:09
|BARMA
|122,10
|32.827.440
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|121.106.843
|% 9,98
|
|KONTR
|154,30
|774.722.898
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|368.284.341
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|410.094.506
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.303.650.342
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.895.084
|% -9,91
|
|UFUK
|70,50
|6.606.147
|% -9,56
|
|KRDMD
|17,44
|12.483.927.275
|% 7,46
|
|THYAO
|136,50
|8.034.387.768
|% -1,52
|
|EREGL
|42,90
|6.372.399.083
|% 1,08
|
|SISE
|40,38
|4.659.365.190
|% 4,50
|
|AKBNK
|16,37
|3.860.522.499
|% 0,55
|
|KRDMD
|17,44
|12.483.927.275
|% 7,46
|
|EKGYO
|7,29
|3.558.464.690
|% 0,28
|
|ADESE
|1,86
|541.582.861
|% 0,54
|
|AKBNK
|16,37
|3.860.522.499
|% 0,55
|
|ISCTR
|10,31
|2.213.954.024
|% 1,58
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6357
|18,6419
|% 0,02
|
|Euro
|19,5882
|19,5998
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,6572
|22,7708
|% 0,14
|
|Frank
|19,7675
|19,8866
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% -0,00
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|10,86
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|6,72
|
|Cumhuriyet
|7.132
|7.240
|-47,00
|
|Tam
|7.173
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.473
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,41
|13,43
|0,11
|
|B. Petrol
|81,30
|81,30
|-1,38
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24EMKEL
Yüzde 4.26 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 307, 147 adet işlem
-
17:23ERCB
Yüzde 9.93 oranında artışla 111.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 057, 938 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 81 artarak (% 1.31 ) 5, 389
-
17:21XU100
Endeks 5, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 97, 705.00 milyon TL de
-
17:21NTHOL
Yüzde 4.32 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 537, 519 adet işlem