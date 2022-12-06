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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

06.12.2022 15:52
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BORSA İSTANBUL A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü' nün E-18454353-100.06-13102 / 06.12.2022 Tarihli yazısında şirketimize iletilen Olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum olmadığını beyan ederiz.
Tüm yatırımcılara duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084816


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BARMA 122,10 32.827.440 % 10,00  
KSTUR 348,00 792.210 % 9,99  
BALAT 15,97 3.469.658 % 9,99  
RALYH 33,72 121.106.843 % 9,98  
KONTR 154,30 774.722.898 % 9,98  
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Dolar 18,6357 18,6419 % 0,02  
Euro 19,5882 19,5998 % 0,26  
Sterlin 22,6572 22,7708 % 0,14  
Frank 19,7675 19,8866 % 0,46  
Riyal 4,9425 4,9673 % -0,00  
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17:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.778 10,86  
Altın Gr. 1.065 1.066 6,72  
Cumhuriyet 7.132 7.240 -47,00  
Tam 7.173 7.221 53,00  
Yarım 3.473 3.530 25,00  
Çeyrek 1.742 1.764 12,00  
Gümüş.Ons 22,42 22,44 0,22  
Gümüş Gr. 13,41 13,43 0,11  
B. Petrol 81,30 81,30 -1,38  
Seans Raporu 17:09
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