***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2020 16:54
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
AçıkTicaret A.Ş.'nin üretim masraflarını ve faaliyet giderlerini
karşılamaktadır.
Tüm yatırımcılara duyurulur .
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843692
BIST
16:4598.163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -235,53
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
97.935
16:457,1321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
16:457,7381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0485
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
16:45393,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,09
|Açılış
|: 393,94
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|POLTK
|143,00
|1.094.348
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|KUTPO
|15,97
|6.025.609
|% 9,99
|
|GLRYH
|16,73
|65.560.214
|% 9,99
|
|SEYKM
|12,81
|49.517.046
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|IPEKE
|13,26
|236.005.531
|% -7,60
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|KOZAA
|11,41
|184.205.945
|% -6,55
|
|KRDMD
|2,53
|975.556.091
|% -2,69
|
|GARAN
|7,96
|685.676.752
|% -0,75
|
|HALKB
|5,35
|560.544.365
|% 3,08
|
|AFYON
|2,85
|559.629.877
|% 2,52
|
|ISFIN
|3,53
|554.568.929
|% 5,69
|
|KRDMD
|2,53
|975.556.091
|% -2,69
|
|AFYON
|2,85
|559.629.877
|% 2,52
|
|YKBNK
|2,11
|378.930.962
|% -0,94
|
|ISFIN
|3,53
|554.568.929
|% 5,69
|
|ALBRK
|1,30
|148.668.104
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7898
|8,8339
|% 0,20
|
|Frank
|7,3051
|7,3491
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8921
|1,9016
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,98
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,27
|
|Cumhuriyet
|2.513
|2.569
|0,20
|
|Tam
|2.586
|2.636
|0,20
|
|Yarım
|1.262
|1.289
|0,10
|
|Çeyrek
|629
|644
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,54
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,95
|29,95
|0,49
|
Seans Raporu
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16:57XU100
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