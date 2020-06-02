***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2020 17:37
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Genel Kurul Toplantısını yasakların çok önce kaldırılacağını düşünülerek 02.06.2020 tarihinde yapılabileceği Yönetim kurulumuzca karar verilmiş ve gerekli yasal işlemler zamanında yapılmıştır. Corona virüs sebebi ile yasaklar 1 Haziran 2020 tarihinde ve kısmen kaldırıldığından yurt içi seyahatlerde uçak ve otobüs seferlerinin düzenli olarak yapılamadığından toplantıya ortaklarımız katılamamıştır, katılamayacaklarını Genel Kurul tarihinden önce bize bildirmişlerdir. Bildirmeyen ortaklarımız da Genel Kurula katılamamışlardır. Katılan ortaklarımızın oy sayısı toplantının yapılabilmesi için yeterli olmamıştır.
Bunun sonucu
1. Genel Kurul toplantısının 1 ay sonra yapılacağı karar tutanağına yazılarak toplantıya katılanlar tarafından imzalanmıştır.
2. Yönetim kurulunun vereceği karara göre belirlenecek tarihte ikinci Genel Kurul toplantısı yapılacaktır.
3. Bu toplantı aynı gündem maddelerinin görüşülmesi şeklinde yapılacaktır.
4. Bu toplantıya katılanlar ile karar alınabilecek toplantı nisabı aranmayacaktır.
5. Bu şekilde Yönetim Kurulumuz zamanında izin aldığı konularla ilgili yasal işlemleri mevcut ortaklarımızın haklarını koruyacak şekilde yapabilecektir.
Ortaklarımıza Duyurulur.
Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.
Saygılarımla
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ÇAKIROĞLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848580
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|MRSHL
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|YONGA
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|RTALB
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|73.833.413
|% -9,94
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|GLRYH
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|6,57
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|% -9,88
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|ULUUN
|8,19
|41.747.461
|% -7,77
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|YAPRK
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|4.022.909
|% -5,43
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|ASELS
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|1.541.029.788
|% 2,26
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|EKGYO
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|% 0,75
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|THYAO
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|% -1,18
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|AFYON
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|EKGYO
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|AFYON
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|YKBNK
|2,42
|411.456.770
|% 1,68
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|MNDRS
|2,40
|406.254.810
|% 2,56
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|IHLGM
|1,30
|212.261.059
|% 2,36
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,3969
|8,4390
|% -0,96
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|Frank
|6,9587
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|% -1,39
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|Riyal
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|1,7944
|% -1,27
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-10,20
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|Altın Gr.
|374
|374
|-6,48
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|Cumhuriyet
|2.427
|2.467
|-42,40
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|Tam
|2.498
|2.531
|-51,20
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|Yarım
|1.219
|1.239
|-25,10
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|Çeyrek
|609
|620
|-10,60
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|Gümüş.Ons
|17,91
|17,95
|-0,37
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|Gümüş Gr.
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|3,89
|-0,12
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